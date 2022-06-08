ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам

ВТБ запускает акцию «Летний процент», которая позволяет вкладчикам дополнительно получить до 0,5% годовых к ставке по краткосрочным депозитам. Клиенты, разместившие новые для банка средства на продукты «Вклад Первый» и «Управляемый» в период с 8 июня по 8 июля, смогут получить доходность до 9,5% или 8,5% годовых соответственно.

Чтобы получить дополнительный доход в рамках сезонного предложения ВТБ, достаточно открыть «Вклад Первый» или «Управляемый» в рублях, внести новые для банка средства и не закрывать депозит досрочно. Дополнительные 0,5% будут перечислены на счет вкладчика в период с 18 по 31 октября 2022 года.

«Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ и синхронную корректировку доходности по вкладам, краткосрочные депозиты продолжают оставаться одним из наиболее интересных инструментов вложения средств среди наших клиентов, представляя оптимальный баланс ликвидности и доходности. С учетом возможного уменьшения ставок на рынке сейчас многим важно зафиксировать доходность, близкую к 10%, и наше сезонное предложение поможет клиентам разместить свои средства с еще большей выгодой», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Базовая ставка по вкладу «Первый» составляет 9% годовых при открытии в дистанционных каналах и 8% – при размещении средств в офисе ВТБ. С учетом акции доходность может достигать 9,5% годовых. Депозит можно открыть на три месяца на сумму от 1 тыс. рублей онлайн и от 30 тысяч рублей – в отделении, вклад не предполагает снятия и пополнения.

Ставка по депозиту «Управляемый» с возможностью частичного снятия и пополнения может достигать 8% годовых при минимальной сумме размещения 50 тысяч рублей при открытии в ВТБ Онлайн. Максимальная доходность с учетом летнего предложения составляет 8,5% годовых.