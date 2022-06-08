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Происшествия8 июня 2022 11:44

В Пензе от травмы головы скончалась 5-месячная девочка

По подозрению в причастности к причинению телесных повреждений задержана знакомая матери ребенка
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В Пензе 4 июня в квартире по улице Ленина от полученной травмы головы скончалась 5-месячная девочка.

По факту смерти ребенка следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

По подозрению в причастности к причинению телесных повреждений задержана знакомая матери девочки. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на проверку всех версий произошедшего.

Также в рамках уголовного дела будут проверены условия проживания и воспитания детей в данной семье.

Расследование уголовного дела продолжается.