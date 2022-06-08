В Пензенской области реализуется программа «Земский доктор»

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В 2019 году она окончила Саратовский государственный медуниверситет имени В.И. Разумовского. После ординатуры по специальности «Эндокринология», проходившей на базе Саратовского государственного медицинского университета с 2019 года по 2021 год, вернулась в Бессоновский район.

«Врача-эндокринолога ждали в районе с большим нетерпением, поскольку нехватка в специалисте данного профиля была почти 4 года», - отмечает заместитель главврача по медицинской части Бессоновской районной больницы Анна Игнатьева.

За короткое время работы в поликлинике молодой врач приняла уже несколько десятков пациентов с разными заболеваниями эндокринной системы, провела ряд консультаций в круглосуточном стационере учреждения.

«Мне здесь очень приятно работать. О программе «Земский доктор» я, конечно, знала, но в Бессоновку приехала не ради положенных денег. Это просто как дополнительный приятный бонус», - поделилась впечатлениями Юлианна.

Напомним, программа «Земский доктор» была разработана с целью создать комфортные условия для молодых специалистов, выбирающих работу на селе. По ней медработники, переехавшие на село, в рабочие поселки и поселки городского типа с населением до 50 тысяч человек, могут получить весомые подъемные. С 2018 года в программу включили фельдшеров, с 2021 года - акушерок и медсестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а с 2022 года на получение единовременной выплаты могут рассчитывать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после учебы отправились работать в родные села.

Благодаря действию программы «Земский доктор» в 2021 год в медицинские организации Пензенской области было трудоустроено 58 врачей. В 2022 году эта цифра станет еще больше – планируется, что участие в программе примет 71 врач.