Полицейские Мордовии определили лучшую команду в комбинированной эстафете

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В числе приглашенных гостей руководство регионального ведомства, семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, члены Общественного совета и Совета ветеранов МВД, коллеги.

«Ежегодно мы вспоминаем имена сотрудников, которые не вернулись домой из дальней служебной командировки, – обратился к присутствующим заместитель министра полковник внутренней службы Владислав Смирнов. – Навсегда вписана в трагическую летопись истории МВД гибель сотрудников в Чеченской Республике, в Дагестане. Героические примеры наших доблестных защитников еще больше укрепляют наше стремление достойно выполнять поставленные государственные задачи, сохранять мир и целостность Отчизны».

От имени руководства и личного состава ведомства в знак признательности и внимания заместитель министра Владислав Смирнов вручил семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, цветы и памятные подарки.

Эстафета состояла из 11 этапов. Правоохранителей проверили на выносливость в беге на различные дистанции, в том числе, с отягощением, в противогазе, с преодолением препятствий, с автоматом Калашникова.

Кроме того, нужно было, снарядить магазины автомата Калашникова и пистолета Макарова, посоревноваться в стрельбе из пневматического пистолета, осуществить перенос на носилках условно раненого.

В упорной борьбе победу одержала команда ММО МВД России «Ардатовский», второе место у сотрудников полиции Ромодановского района, третье – у полицейских из Рузаевского района.

Кроме заслуженных наград участники соревнований получили в подарок творческие номера в исполнении коллектива «Авангард» МВД по Республике Мордовия.