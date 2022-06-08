На одной из АЗС в Пензенской области водитель попытался расплатиться фальшивой купюрой

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе осмотра, купюра достоинством 5000 рублей была изъята.

В результате экспертного исследования установлено, что изображения лицевой и оборотной стороны купюры выполнены при помощи цветного капельно-струйного принтера с имитацией элементов защиты.

Расплатившийся подозрительной купюрой житель Московской области 1978 года рождения пояснил, что банкнота оказалась в его пользовании после продажи дизельного топлива неизвестному.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.