26 лет вместе: ГК «Дионис» дарит пензенцам подарки по случаю дня рождения

Фото предоставлены рекламодателем

Группе компаний «Дионис» исполнилось 26 лет – прекрасный повод дарить подарки тем, кто уже третье десятилетие делает выбор в пользу сервисов и товаров, производимых на пензенской земле.

Весь май и июнь сети магазинов «Караван», «Скидкино», «Улыбка радуги», ремесленная пекарня «Пан Калач», живая вода «Ключ здоровья», производитель овощей «Раздолье», магазин интернет-доставки «Торнадо» проводили праздничные акции для любимых покупателей.

Финалом торжеств станет масштабный праздник, организованный универсамом №175. Все, кто сделает покупки с 26 мая по 10 июня в любом отделе на сумму от 1000 рублей, получит право принять участие в розыгрыше призов. Он состоится в пятницу, 10 июня в 16.00 на площадке универсама по адресу проспект Строителей, 90. Победители получат солидные денежные презенты – подарочные сертификаты и ценные призы.

Площадь перед универсамом №175 превратится в концертную и развлекательную площадку для всей семьи.

«От всей души поздравляем наших верных покупателей с праздником и благодарим за то, что все это время остаетесь с нами! 26 лет – это огромный путь, который мы прошли вместе. Главным приоритетом для ГК «Дионис» всегда было непрерывное развитие и полезность нашей работы для жителей родной Пензенской области», - сказала директор сети «Караван» Елена Учайкина.

По случаю дня рождения во всех магазинах «Караван» и «Скидкино» будут действовать специальные ценовые предложения с 7 по 14 июня.

Фото предоставлены рекламодателем