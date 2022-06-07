В Мордовии мужчина 10 лет хранил в спальне обрез охотничьего ружья "Иж-17"

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Незаконно хранящееся оружие было обнаружено в спальне подозреваемого сотрудниками уголовного розыска во время оперативных мероприятий.

Проведенным исследованием установлено, что изъятое оружие является обрезом охотничьего ружья «ИЖ-17», который мужчина хранил с 2012 года. По словам подозреваемого, оружие ранее принадлежало покойному мужу его сожительницы.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что в рамках профилактической акции «Оружие-2022» жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лиц не содержится иного состава преступления.