Пензенцы сдали кровь в рамках акции «Когда сердца бьются в унисон»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Акция, приуроченная к празднованию Дня России, состоялась в понедельник в областном клиническом Центре крови. Среди пришедших сдать кровь был и почетный донор РФ Олег Балагушин.

- Я сдаю кровь с 2010 года. Решение стать донором я принял, потому что хотел помогать людям. Я ветеран боевых действий, потому знаю, как нужна людям донорская кровь, - отметил он.

Главный врач Пензенского областного клинического Центра крови Татьяна Крылова рассказала, что донором может стать любой человек старше 18 лет, весящий больше 50 килограммов и не имеющий противопоказаний по здоровью.

- Вклад доноров переоценить невозможно, так как донорская кровь помогает вернуть здоровье, а зачастую и спасти жизнь, - подчеркнула она.

Все участники акции получили небольшие подарки.