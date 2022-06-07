В Пензе по инициативе губернатора выступит пилотажная группа «Стрижи»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Проведение праздничных мероприятий обсудили на оперативном совещании в правительстве Пензенской области во вторник, 7 июня

Как доложила главе региона заместитель председателя областного правительства Лариса Рябихина, организационным комитетом составлен план мероприятий на три праздничных дня. В программе задействованы все учреждения культуры, учреждения дополнительного образования.

На 11 июня намечено вручение наиболее отличившимся пензенцам государственных и региональных наград, торжественное собрание с приглашением Почетных граждан Пензы и Пензенской области, на 12 июня – праздничное шествие представителей районов областного центра и авиашоу. «Пенза – город трудовой доблести, жители которого в годы Великой Отечественной войны своим самоотверженным трудом внесли огромный вклад в Победу.

Здесь и сегодня продолжают успешно работать предприятия оборонно-промышленного комплекса, поэтому мы обратились к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Васильевичу Герасимову и главкому ВКС РФ Сергею Владимировичу Суровикину с просьбой направить в Пензу авиационную группу высшего пилотажа «Стрижи» для показательного выступления. Вопрос был решен положительно», - констатировал Олег Мельниченко.

«Пензенцы и гости города смогут увидеть авиашоу, которое пройдет в небе над набережной у монумента «Росток». Спасибо за это Министерству обороны РФ, нам пошли навстречу, учитывая заслуги нашего города», - подытожил губернатор. Полный план торжественных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города будет опубликован в СМИ Пензенской области.