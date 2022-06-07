У мужчины, утонувшего в водоеме в районе Барковки, не были выявлены повреждения

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 4 июня он пришел к водоему, чтобы искупаться. Находившиеся на берегу заметили, что он пропал из виду и длительное время не выходил из воды. Сообщили об этом в полицию.

В ночь с 4 на 5 июня тело 48-летнего мужчины обнаружено в водоеме работниками Пензенского пожарно-спасательного центра.

При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает жителей Пензенской области быть осторожнее при купании: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в необорудованных для купания местах.