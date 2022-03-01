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Происшествия1 марта 2022 12:00

В Пензе нетрезвые приятели ударили подростка и отобрали рюкзак с кедами

По факту грабежа имущества общей стоимостью 9 тысяч возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
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Все произошло днем 15 февраля 2022 года на территории одного из садоводческих товариществ Пензы.

О совершенном преступлении молодой человек сообщил родителям, которые обратились в полицию.

Злоумышленники были задержаны полицейскими в дачном массиве.

Соучастникам 1996 и 1990 годов рождения, ранее судимым за кражи и угон, предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Они заключены под стражу.

Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.