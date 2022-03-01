Прибывшие на прошлой неделе в Мордовию дети Донбасса 28 февраля пошли в школу

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Перед началом обучения все они прошли медосмотр и были прикреплены к поликлинике города Школьную форму, первую и сменную обувь, рюкзаки и канцтовары - все необходимое школьникам купили за счет средств неравнодушных граждан района.

В половине восьмого утра мамы проводили детей на учебу. На выходе из гостиницы школьников уже ждали представители администрации Ковылкино и социальный педагог. В их сопровождении мальчишки и девчонки дружно пошли в новую школу, где их встретили директор Ольга Геннадьевна Горбунова, педагоги и волонтеры из числа одиннадцатиклассников. Перед началом занятий для ребят провели вводный инструктаж и экскурсию по школе, а затем развели по классам. Новичкам одноклассники приготовили, выполненные своими руками небольшие подарки.

В городской школе 470 учащихся. Здесь работают спортивные секции и кружки, особой популярностью среди которых пользуется «Робототехника». Поэтому, ребята из ДНР и ЛНР смогут найти здесь себе занятие по душе.