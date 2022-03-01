Медицинские специалисты снова выезжают в отдаленные уголки Пензенской области

Весь март специалисты Центра общественного здоровья будут встречаться с жителями Пензенского района. Каждому, кто придет на прием, определят индекс массы тела, измерят уровни глюкозы и холестерина в крови, а также давление и проведут другие медицинские обследования.

Сегодня медицинские специалисты находятся в селе Воскресеновка.

График поездок следующий:

2 марта – Леонидовка;

9 марта – Кондоль;

15 марта – Ермоловка;

16 марта – Ленино;

22 марта – Оленевка;

23 марта – Старая Каменка;

29 марта – Мичуринский;

30 марта – Кучки.

Приглашаются все желающие.