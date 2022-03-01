Медицинские специалисты снова выезжают в отдаленные уголки Пензенской области

Весь март специалисты Центра общественного здоровья будут встречаться с жителями Пензенского района. Каждому, кто придет на прием, определят индекс массы тела, измерят уровни глюкозы и холестерина в крови, а также давление и проведут другие медицинские обследования.
Сегодня медицинские специалисты находятся в селе Воскресеновка.
График поездок следующий:
2 марта – Леонидовка;
9 марта – Кондоль;
15 марта – Ермоловка;
16 марта – Ленино;
22 марта – Оленевка;
23 марта – Старая Каменка;
29 марта – Мичуринский;
30 марта – Кучки.
Приглашаются все желающие.