В Мордовии 22-летняя водитель «Рено Логан», не справившись с управлением, совершила наезд на световую опору

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

ДТП произошло 27 февраля на 20 км автодороге Восточный обход го Саранск.

В этот же день на 291 км автодороги сообщением Н. Новгород – Пенза – Саратов 50-летняя водитель автомашины «Опель Мокка» при совершении обгона не справилась с управлением и при возвращении на свою полосу, допустила касательное столкновение с металлическим отбойником - с правой стороны по ходу движения. После этого «Опель» отбросило на проезжую часть, где произошло столкновение с автомашиной «Мерседес-Бенц AXOR» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Опеля» была доставлена в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», оказана медицинская помощь, отпущена домой. Водители трезвы.