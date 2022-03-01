На нескольких пензенских улицах сегодня возможны перебои с водой

По информации ООО «Горводоканал», в зону отключения попадают следующие дома:
- № 21, 23,25, 27, 39, 41, 41а, 43, 43в, 45а, 45б, 45в, 45, 47, 47а, 47б, 47в, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 55в на улице Измайлова;
- № 2,6, 4, 8, 18 и 18а на улице Воронова;
- № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37 на улице Кижеватова;
- № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 на улице Силикатной;
- № 1, 3, 7, 9 и 11 на первом проезде Красные Кирпичики;
- № 37, 45, 47 и 53 на улице Российской.
Водоснабжение будет восстановлено после окончания ремонтных работ.