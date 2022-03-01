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Спорт1 марта 2022 9:29

Пензенские спортсмены завоевали восемь медалей на Кубке России по прыжкам в воду

Соревнования проходили в Саратове
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Золотая медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина досталась пензенцу Евгению Кузнецову и Никите Шлейхеру из Татарстана. Помимо этого, Кузнецов взял два «серебра» в прыжках с трамплина.

Еще одну серебряную медаль в смешанных прыжках с вышки получил Игорь Мялин в паре с Екатериной Беляевой из Москвы. В паре с Аркадием Айдаровым из Саратовской области в синхронных прыжках спортсмен завоевал «бронзу».

Пензячки Полина Саекова и Алина Арефьева стали третьими в синхронных прыжках с вышки среди женщин. Пензенец Максим Малофеев занял второе место в синхронных прыжках вместе с Сандро Рогава из Москвы.

Помимо этого, Артем Левин выполнил норматив звания «Мастер спорта России» по прыжкам в воду.

Поздравляем спортсменов с победами!