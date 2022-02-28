Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость28 февраля 2022 10:22

Жителям дома №7 на улице Куйбышева предложили переехать в маневренный фонд

На прошлой неделе в двухэтажном здании осыпался фрагмент кирпичной кладки фасада
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Специалисты уже обследовали здание и пришли к выводу, что существует угроза обрушения строения. В связи с этим было принято решение о введении режима повышенной готовности по жилому дому. Подходы к зданию оградили сигнальными лентами, чтобы обезопасить переходов.

Собственникам квартир предложили переехать в маневренный фонд. По словам заместителя главы администрации по городскому хозяйству Павла Якунина, он готов к заселению.

Снос здания будет возможен только после расселения собственников помещений в новое жилье либо предоставления выкупной стоимости за квартиры.