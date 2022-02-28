Жителям дома №7 на улице Куйбышева предложили переехать в маневренный фонд

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Специалисты уже обследовали здание и пришли к выводу, что существует угроза обрушения строения. В связи с этим было принято решение о введении режима повышенной готовности по жилому дому. Подходы к зданию оградили сигнальными лентами, чтобы обезопасить переходов.

Собственникам квартир предложили переехать в маневренный фонд. По словам заместителя главы администрации по городскому хозяйству Павла Якунина, он готов к заселению.

Снос здания будет возможен только после расселения собственников помещений в новое жилье либо предоставления выкупной стоимости за квартиры.