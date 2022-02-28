В Пензенской области до 4 лет лишения свободы грозит жителю Земетчино, ограбившему женщину

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

С заявлением о преступлении в полицию обратилась жительница р.п. Земетчино 1954 года рождения.

В ночное время у нее дома находился знакомый, который причинил женщине телесные повреждения. После этого мужчина похитил у нее два куска сала, общей массой 4 килограмма.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен житель Земетчино 1985 года рождения, причастный к совершению данного преступления.

Мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.