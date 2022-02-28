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Происшествия28 февраля 2022 5:48

У жителя Пензенской области, спилив петли его сейфа, похитили изделия из золота и серебра

К хищению ценностей оказался причастным проживающий с потерпевшим его близкий родственник
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бессоновскому району установили причастность к преступлению проживающего совместно с потерпевшим родственника, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Он признал свою вину и в содеянном раскаялся. Изделия из золота злоумышленник сдал в ломбард, а оставшуюся часть похищенных ювелирных изделий сотрудники полиции изъяли у него в ходе осмотра места происшествия.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.