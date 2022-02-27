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Происшествия27 февраля 2022 11:59

В Пензе двое пьяных мужчин напали на остановивших их полицейских

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Накануне в пензенскую полицию позвонил горожанин, который рассказал, что по городу ездит «легковушка» с пьяным водителем за рулем. Некоторое время спустя сотрудники ДПС на улице Измайлова остановили ВАЗ-2115, подошедший под описание.

За рулем находился житель Кузнецкого района 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Также в салоне были двое нетрезвых пассажиров 1997 и 1998 годов рождения. В момент составление на водителя протокола за езду в нетрезвом виде, эти двое напали на правоохранителей.

Полицейские сумели оказать сопротивление. Дебоширы были доставлены в дежурную часть для дальнейших разбирательств.

По факту были возбуждены уголовные дела.