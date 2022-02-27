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Общество27 февраля 2022 10:39

Школьники из Заречного узнали больше о работе пожарных в 80-х годах

Восьмиклассники из гимназии № 216 посетили музейно-выставочную экспозицию и специальную пожарно-спасательную часть №7
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сотрудники музея бережно сохранили обстановку пожарного депо 80-х годов, сумев даже восстановить советское оборудование. Благодаря этому, ребята смогли узнать, как работала служба МЧС в прошлом веке.

Не меньший интерес вызвала экспозиция, приуроченная к 90-летию со дня образования системы гражданской обороны страны.

После посещения музейно-выставочной экспозиции ребята отправились в пожарную часть, где приняли участие в соревнованиях по надеванию спецодежды на скорость.