Школьники из Заречного узнали больше о работе пожарных в 80-х годах

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сотрудники музея бережно сохранили обстановку пожарного депо 80-х годов, сумев даже восстановить советское оборудование. Благодаря этому, ребята смогли узнать, как работала служба МЧС в прошлом веке.

Не меньший интерес вызвала экспозиция, приуроченная к 90-летию со дня образования системы гражданской обороны страны.

После посещения музейно-выставочной экспозиции ребята отправились в пожарную часть, где приняли участие в соревнованиях по надеванию спецодежды на скорость.