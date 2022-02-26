В Пензенском драматическом театре стартовала продажа билетов на первую премьеру этого года

Роль бабушки в спектакле исполнит Галина Репная. (фото предоставлено пресс-службой театра)

Ранее мы уже писали о том, что постановка приурочена к юбилею народной артистки России Галины Репной, которая исполнит в ней главную роль.

Сюжет пьесы расскажет историю провинциальной девушки Оли, которая сумела перебраться в столицу. Однако ее насыщенная жизнь грозит перевернуться с ног на голову – ведь в гости к внучке из глухой сибирской деревни приезжает ее бабушка.

Премьера спектакля состоится 26 марта. Билеты уже в продаже.