Полиция Саранска разыскивает мошенницу, обманувшую сотрудницу магазина спортивных товаров

Инцидент произошел 13 февраля в ТЦ на улице Советской. Девушка-покупатель попросила кассира продать ей антисептик и передала ей 5000 рублей, но тут же передумала. Сотрудница магазина вернула купюру покупательнице, и та сказала, что все же купит антисептик и потребовала сдачу с пяти тысяч рублей, которые она ранее отдала. Запутавшись, кассир выполнила ее требования и лишь после ухода девушки, пересчитав кассу, обнаружила недостачу.

12 февраля по той же схеме был обманут сотрудник магазина в Октябрьском районе города. Возможно, преступление совершила та же девушка.

Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 165-175 см, волосы длинные темные. Была одета в светлую куртку, белую шапку с помпоном, синие джинсы, войлочные сапоги, при себе имела сумку.

Любые сведения, которые помогут розыску, просят сообщить по телефонам 8(8342) 29-90-17, 29-90-38, 29-90-39, 89272740504 или 102.