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Происшествия26 февраля 2022 9:03

В Каменке мужчина похитил деньги бывшей супруги

По телефону женщины, с которой совместно проживает, перевел из ее личного кабинета деньги на свой счет
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Каменке к совершению кражи установлена причастность местного жителя 1992 года рождения.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности дал признательные показания: незаметно воспользовавшись телефоном бывшей жены, с которой совместно проживает, из её личного кабинета он перевел 4 400 рублей на свой банковский счёт.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.