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Здоровье25 февраля 2022 13:51

В Мордовии могут ослабить ряд ограничений при улучшении ситуации

Однако на данный момент обстановка в регионе остается напряженной
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в Мордовии состоялось очередное заседание республиканского оперативного штаба. Как отметил главы республики Артем Здунов, ежедневно в регионе фиксируется около 500 новых случаев заболевания – это меньше, чем на прошлой неделе.

- Но все еще очень много, - подчеркнул Артем Алексеевич. - Сейчас нужно внимательно смотреть за динамикой - как только ситуация начнет стабилизироваться, необходимо в полном объеме возобновлять оказание плановой медицинской помощи.

Также планируется ослабить ряд ограничений: в частности, отменить дистанционку для 30% сотрудников республиканских компаний и продлить время работы заведений общепита до часа ночи.