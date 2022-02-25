В Мордовии могут ослабить ряд ограничений при улучшении ситуации

Сегодня в Мордовии состоялось очередное заседание республиканского оперативного штаба. Как отметил главы республики Артем Здунов, ежедневно в регионе фиксируется около 500 новых случаев заболевания – это меньше, чем на прошлой неделе.

- Но все еще очень много, - подчеркнул Артем Алексеевич. - Сейчас нужно внимательно смотреть за динамикой - как только ситуация начнет стабилизироваться, необходимо в полном объеме возобновлять оказание плановой медицинской помощи.

Также планируется ослабить ряд ограничений: в частности, отменить дистанционку для 30% сотрудников республиканских компаний и продлить время работы заведений общепита до часа ночи.