Жительница Мордовии во время уборки в сарае нашла ружье

Напоминаем вам, что за незаконное хранение оружия в нашей стране предусмотрена ответственность. Это касается, в том числе, и предметов, принадлежавших вашим родственникам – например, умершему отцу или деду. Однако если вы добровольно принесете такое оружие в правоохранительные органы, вы не только избежите ответственности, но и получите денежное вознаграждение.

Так поступила 48-летняя жительница Лямбирского района Мордовии. В 2004 году женщина купила частный дом. Спустя годы она решила разобраться в сарае, построенном во дворе дома – до этого гражданка его не использовала. Во время уборки на чердаке постройки она обнаружила гладкоствольное ружье и сразу сообщила об этом в полицию.

Оружие было направлено на экспертизу.