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Общество24 февраля 2022 14:28

Большая часть детей из ЛНР и ДНР будет учиться в пензенской школе № 19

Сегодня в пунктах временного пребывания граждан начался прием заявлений на запись несовершеннолетних в учреждения образования
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Напоминаем вам, что 22 февраля в наш регион прибыли 380 детей. Большинство из них были размещены в санатории им. Володарского и будут посещать школу № 19 и детский сад № 23.

Сейчас ребята проходят диспансеризацию. Те, чье здоровье позволяет, смогут приступить к учебе уже в понедельник.

- Образовательные организации готовы их принять, - заверил заместитель начальника Управления города Пензы Федор Клемин.

В ближайшие дни для родителей детей организуют экскурсию по учебным учреждениям.

- К работе готовы школьные психологи. Педагоги уже проводят беседы с учащимися школы. Имеется необходимая учебная литература, будет обеспечено горячее питание, - пояснила директор школы № 19 Светлана Дубовицкая.