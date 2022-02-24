В пензенском «Коллаже» начала работу фотовыставка Банка России «Драгоценный мир живой природы»

Фото: Пресс-служба Отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России

Такие монеты в нашей стране выпускаются уже 30 лет – с 1992 года. Существуют две серии, посвященные тематике редких видов – «Красная книга» и «Сохраним наш мир».

30 стендов с изображением монет, входящих в эти серии, будут находиться в ТРК «Коллаж» до 7 марта.

- Увеличенные изображения монет позволят посетителям в полной мере оценить мастерство художников-медальеров. Кроме того, выставка напомнит всем посетителям о необходимости сохранять красоту и многообразие животного мира, — отметил управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.