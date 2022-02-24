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Общество24 февраля 2022 9:26

В Мордовии встретили жителей Донбасса

Поздним вечером 23 февраля в Мордовию прибыл железнодорожный состав с жителями Донбасса
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Вместе с волонтерами, работниками социальных служб, медиками, сотрудниками МЧС на вокзале Саранска прибывших встретил Глава Мордовии Артём Здунов.

164 человека, большая часть которых – маленькие дети, женщины, пожилые и инвалиды. Уставшие от дороги люди, находили силы поблагодарить за теплый прием, некоторые со слезами на глазах рассказывали о том, что пришлось пережить.

Все прибывшие на автобусах были оперативно доставлены в места размещения, подготовленные в Саранске и Ковылкино. Людей накормили горячим ужином, обеспечили сухпаем и всем необходимым.