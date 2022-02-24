В Пензе в сосудистом центре больницы Захарьина спасено около 5 000 жизней

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Открытие второго сосудистого центра на базе Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в условиях пандемии позволило переориентировать поток больных, нуждающихся в проведении коронарографии и стентировании, увеличить доступность операций на сердце и сосудах.

12 месяцев работы, более 2 тысяч пациентов с острым коронарным синдромом, почти 3 тысячи - с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для таких пациентов самое ценное – время, ведь счет идет на часы.

Благодаря линейке современного оборудования, приобретенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение», значительно расширился спектр проводимых исследований и оперативных вмешательств. За 2021 год врачами проведено более 1800 коронарографий, 814 стентирований, 20 церебральных ангиографий, 6 эмболизаций.

В отделении ренгтенэндоваскулярных методов лечения, которое возглавляет Игорь Илясов, работают высококвалифицированные специалисты, которые прошли обучение в ведущих клиниках страны.

«В планах только развитие и расширение методов и технологий ангиографических вмешательств и дальнейшее увеличение объемов медицинской помощи, выполняемой в условиях РСЦ, в том числе амбулаторно, - говорит Игорь Борисович.