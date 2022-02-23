В Пензе состоятся старты 40-ой Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2022»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Учитывая действующие ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в регионе, в мероприятии смогут принять участите любители лыжного спорта 2004 года рождения и старше.

Среди профессиональных спортсменов на «Лыжне России-2022» будут разыграны награды Министерства спорта РФ (медали и Кубки).

Индивидуальную или коллективную заявку для участия атлетов по прилагаемой форме необходимо направить в адрес федерации лыжных гонок Пензенской области на почту dush4@bk.ru до 24 февраля 2022 года.

Регистрация этой категории участников на стадионе «Снежинка» 27 февраля начнется с 10:00 часов.

Для любителей лыжных гонок, которые желают принять участие в «Лыжне России-2022» вне борьбы за медали, предлагается два варианта подачи заявок:

– организации и предприятия могут направить коллективную заявку по прилагаемой форме для участия в адрес комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы на почту: per-kfsm@penza-gorod.ru до 24 февраля;

– для индивидуального участия необходимо прийти на стадион «Снежинка» 27 февраля и зарегистрироваться на месте с предоставлением расписки, подтверждающей ответственность за свою жизнь и здоровье.

Регистрация для участников-любителей будет осуществляться с 11:00 часов 27 февраля на стадионе «Снежинка».

С 11:30 начнутся забеги участников-любителей. Количество участников забега – до 50 человек.