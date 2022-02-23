Пенза готовится встретить исполнителей народной, фольклорной, авторской песни

фото:Пресс-служба администрации Пензы

Организаторы получили подтверждение на участие от представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, ЯНАО, ХМАО, Республики Адыгея, Мордовии, Чувашии, Свердловской, Нижегородской, Владимирской, Кировской, Тульской, Воронежской, Омской, Курской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Ставропольского края, республики Узбекистан.

Всего в фестивале в офлайн-формате примут участие более 250 человек, в онлайн-формате более 100.

Гала-концерт фестиваля запланирован на 25 февраля.

В этот вечер на главной сцене областной филармонии выступят члены жюри и титульные коллективы региона: Губернаторский ансамбль солистов Старгород, ансамбль этнической музыки Миряне, этно-фолк группа Вертоград, Лауреаты Всеросссийских и Международных конкурсов Татьяна Стаильская и Алена Босолаева.

Начало концерта состоится в 18:00.

Председатель жюри конкурса - Народная артистка России профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской Академии Гнесиных Анна Литвиненко.

«Россия всегда была богата уникальными самобытными талантами и культурными традициями.В гостеприимном, славном городе Пензе будет проводиться конкурс народной песни.

Приглашаю всех причастных принять участие. Уверена, мы откроем новые таланты», - прокомментировала Анна Павловна.

Помимо конкурсной программы всех участников ждут мастер классы от членов жюри и круглый стол.