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Общество23 февраля 2022 11:32

В Пензе состоялась пресс-конференция конькобежца Дениса Айрапетяна

Спортсмен вернулся с Олимпийских игр
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Пресс-конференция состоялась накануне в Музее спорта Пензенской области. Денис Айрапетян в составе сборной страны занял четвертое место в мужской эстафете на дистанции в пять километров.

По словам конькобежца, он будет стремиться к тому, чтобы завоевать медаль на следующих Олимпийских играх.

Присутствовавшие на мероприятии юные спортсмены смогли лично пообщаться с Денисом. В конце мероприятия Айрапетян оставил запись в книге почетных гостей музея.