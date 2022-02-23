В Пензе состоялась пресс-конференция конькобежца Дениса Айрапетяна

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Пресс-конференция состоялась накануне в Музее спорта Пензенской области. Денис Айрапетян в составе сборной страны занял четвертое место в мужской эстафете на дистанции в пять километров.

По словам конькобежца, он будет стремиться к тому, чтобы завоевать медаль на следующих Олимпийских играх.

Присутствовавшие на мероприятии юные спортсмены смогли лично пообщаться с Денисом. В конце мероприятия Айрапетян оставил запись в книге почетных гостей музея.