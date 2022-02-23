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Общество23 февраля 2022 9:09

Олег Мельниченко возложил цветы к Монументу воинской и трудовой Славы

Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, состоялось в Пензе в среду, 23 февраля
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В торжественной церемонии также приняли участие первый заместитель начальника Военной академии Генштаба ВС РФ Олег Макаревич, депутат Госдумы Дмитрий Каденков, Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин,представители органов исполнительной и законодательной власти региона, советов ветеранов и других общественных организаций.

«23 февраля - праздник мужества и доблести. В этот день мы чествуем ветеранов и всех, кто сегодня охраняет мир и безопасность Родины, обеспечивает защиту ее рубежей», - отметил губернатор.

Участники церемонии почтили память павших за Родину бойцов минутой молчания, возложили к Вечному огню цветы и венки.