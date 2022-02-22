В Пензенской области по факту обрушения крыши школы возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Пострадавших не имеется. На время ремонта кровли обучение детей организовано в школе села Марьевка Малосердобинского района.

Обрушение кровли здания школы в селе Новое Демкино произошло 20 февраля 2022 года.

По факту Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения и управления образования администрации Малосердобинского района, отвечающих за обеспечение безопасности детей при организации учебного процесса.

Расследование уголовного дела продолжается.