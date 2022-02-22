В Пензе по решению суда бывший руководитель УК выплатит 50 тысяч пострадавшему пешеходу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Падение наледи произошло с крыши одного из домов на улице Володарского в Пензе днем 21 марта 2021 года в результате чего потерпевший получил перелом ребра, расценивающийся как легкий вред здоровью.

Это стало возможным вследствие непринятия руководителем управляющей компании должных мер к надлежащему содержанию крыши многоквартирного дома, проведению её плановых и внеочередных осмотров с целью выявления образования снега и наледи, а также привлечению к очистке крыши работника, не имеющего допуска к проведению работ на высоте.

Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.