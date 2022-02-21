Завтра, 22 февраля, в Пензе изменится схема дорожного движения

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ограничения вводятся на период с 04.00 до 13.00 часов 22 февраля в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города, а также беженцев из Донецка и Луганска, прибывающих на территорию Пензы 22 февраля.

Схема предусматривает временное прекращение движения на участке автомобильной дороги в районе Привокзальной площади станции Пенза-I от дома №6 до дома № 10 по улице Октябрьской (кроме транспорта общего пользования, такси и заказных автобусов) в период с 04.00 до 13.00 часов 22 февраля 2022 года.

В это же время будет ограничена остановка/стоянка автотранспортных средств (кроме транспорта общего пользования, такси и заказных автобусов) на указанном участке дороги по четной и нечетной сторонам.