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Общество21 февраля 2022 16:37

Завтра, 22 февраля, в Пензе изменится схема дорожного движения

Временно оно будет прекращено в районе Привокзальной площади станции Пенза-I на участке от дома №6 до дома № 10 по улице Октябрьской (кроме транспорта общего пользования, такси)
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ограничения вводятся на период с 04.00 до 13.00 часов 22 февраля в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города, а также беженцев из Донецка и Луганска, прибывающих на территорию Пензы 22 февраля.

Схема предусматривает временное прекращение движения на участке автомобильной дороги в районе Привокзальной площади станции Пенза-I от дома №6 до дома № 10 по улице Октябрьской (кроме транспорта общего пользования, такси и заказных автобусов) в период с 04.00 до 13.00 часов 22 февраля 2022 года.

В это же время будет ограничена остановка/стоянка автотранспортных средств (кроме транспорта общего пользования, такси и заказных автобусов) на указанном участке дороги по четной и нечетной сторонам.