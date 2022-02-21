Пранкера из Мордовии привлекли к административной ответственности

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

На минувших выходных в социальных сетях появился любопытный ролик, снятый на открытии автосервиса в Саранске. На нем маленький мальчик садится за руль автомобиля, после чего транспортное средство начинает дрифтовать.

Происходящим на видео заинтересовались правоохранительные органы, которые без труда вычислили организатора мероприятия. 33-летний мужчина пояснил, что на самом деле это был пранк: после того, как мальчик закрыл за собой дверь, из багажника в салон авто перелез взрослый водитель, исполнивший все трюки. Скрыть обман помогла тонировка на стеклах.

Несмотря на то, что слова мужчины подтвердила запись с камер, установленных в салоне автомобиля, ответственности ему избежать не удалось – правоохранители посчитали, что подобный ролик может подтолкнуть детей к опасным действиям.

Как рассказала представитель УГИБДД МВД по Республике Мордовия Ольга Аносова, в отношении собственника автомобиля и водителя составлены административные материалы – в том числе, за езду с непристегнутым ремнем безопасности.