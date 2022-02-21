Продолжается прием работ на конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Продолжается прием заявок на организованный Бессмертным полком России конкурс памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца».

Цель конкурса - поддержание общественного интереса к изучению произведений классической русской литературы и стихотворному наследию по теме Великой Отечественной войны. Конкурс проводится по 8 номинациям, принимаются индивидуальные, семейные и коллективные заявки в срок до 13 марта.

Уже сформирована экспертная комиссия конкурса.

Вдова Василия Ланового - народная артистка РФ Ирина Купченко - возглавила федеральное жюри конкурса. В его состав также вошли народные артисты РФ Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Олег Газманов, Михаил Ножкин.

«Василий Лановой потрясающе читал стихи. Так может только настоящий артист. Он всегда радовался чужому таланту, потому что сам был безмерно одарен. И если благодаря конкурсу «Пробуждая сердца» мы откроем несколько талантливых ребят - это будет лучшее, что можно сделать в память о Василии Лановом», - уверен Владимир Машков.

В преддверии Дня защитника Отечества Бессмертный полк России подготовил видеоверсию стихов Давида Самойлова в исполнении Игоря Петренко с использованием концертных записей Василия Ланового.

Напомним, что в конкурсе два направления. Первое – художественное прочтение отрывков из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, а также любых других стихов по теме Великой Отечественной войны.

Также есть три номинации, где участники могут поделиться размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, с ним также связана отдельная номинация, в которую ожидаются авторские стихи.

Подробности об участии в конкурсе «Пробуждая сердца» - на сайте организаторов https://www.polkrf.ru/.

Ссылка на ролик с участием Игоря Петренко: https://disk.yandex.ru/i/tUrvBwBLXgMoHQ

КОНТАКТЫ: Ольга Байбулова, пресс-секретарь ООД «Бессмертный полк России», +7(909)652-04-81, press@polkrf.ru.