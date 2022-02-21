С 21 февраля в Пензенской области введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Мера принята в связи с проведением мероприятий по приёму и размещению в регионе беженцев с Донбасса в понедельник, 21 февраля 2022 года.

Режим позволит обеспечить социальную защиту жителей Донецкой и Луганской областей, организовать для них условия временного проживания на территории Пензенской области.

Кроме того, будут приняты меры по временному трудоустройству прибывающих граждан.

Беженцев, имеющих детей дошкольного возраста, обеспечат местами в детских садах. Для школьников организуют образовательный процесс в организациях общего и среднего профессионального образования.

Также будет организована работа по медобеспечению прибывающих лиц, приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические предосторожности.