50-летний житель Мордовии остался без денег и трактора

50-летний житель Рузаевского района нашел в интернете объявление о продаже трактора «МТЗ 82.1». Желая приобрести технику, он связался с продавцом. Тот попросил внести предоплату в размере 10 тысяч рублей. Позднее, продавец запросил еще 40, и покупатель, не заподозрив ничего, перевел и эту сумму.

Лишь когда собеседник мужчины потребовал заплатить еще 60, мужчина занервничал и попросил вернуть уже перечисленное, на что получил отказ. После этого продавец на связь выходить перестал.

Личность злоумышленника устанавливается.