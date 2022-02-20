В Пензенской области на прилавке в ТЦ женщина нашла барсетку с крупной суммой

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.
Быть может, тогда 35-летняя жительница Сердобска задумалась бы о своих дальнейших действиях. Увы, увидев содержимое, она отправилась домой.
И, как говорит известный Костя Сапрыкин по кличке «Кирпич», «подняла себе срок».
После просмотра записей камер, опроса свидетелей полицейские пришли к ней в гости.
Женщина вину свою признала и в содеянном раскаялась.
В ходе осмотра ее квартиры похищенное имущество обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.