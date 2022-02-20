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Происшествия20 февраля 2022 12:33

В Пензенской области на прилавке в ТЦ женщина нашла барсетку с крупной суммой

Жаль, что камеры видеонаблюдения не могут материться, или прорычать грозно : «Тебя снимают!»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Быть может, тогда 35-летняя жительница Сердобска задумалась бы о своих дальнейших действиях. Увы, увидев содержимое, она отправилась домой.

И, как говорит известный Костя Сапрыкин по кличке «Кирпич», «подняла себе срок».

После просмотра записей камер, опроса свидетелей полицейские пришли к ней в гости.

Женщина вину свою признала и в содеянном раскаялась.

В ходе осмотра ее квартиры похищенное имущество обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.