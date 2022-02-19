Пензенец подарил швейную машинку участнице Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Ученица средней школы №9 имени Кирилла и Мефодия города Каменки Дарья Сметанина решила принять участие в олимпиаде неспроста: рукоделием уже много лет занимается крестная, поэтому о творчестве в их семье знают не понаслышке.

Увидев во время празднования Дня Победы малышей в военной форме, девушка загорелась сшить сама что-то подобное для своего брата. В это время в школе проходила олимпиада по технологии, и Дарья решила убить двух зайцев: воплотить свою идею и представить ее в качестве проектной работы.

Поскольку в доме девушки не было швейной машинки, ей приходилось допоздна задерживаться в школе, используя оборудования в кабинете труда. Когда о Дарье снял сюжет местный телеканал, неизвестный житель Пензы решил помочь учащейся и передал ей швейную машинку «Подольск-142».

Несмотря на то, что девушка не планирует связывать свою жизнь со швейным делом, она уверена: подарок станет хорошим подспорьем в совершенствовании навыков.