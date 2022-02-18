Тройняшки Афоничкины из Саранска получили первые паспорта

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Роман, Сергей и Александр Афоничкины получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Документы им вручили начальник отдела полиции №3 УМВД Сергей Калядин и заместитель начальника отдела по вопросам миграции Наталья Челдаева.

Правоохранители поздравили ребят с наступлением важного этапа в их жизни и призвали гордиться тем, что они являются гражданами Российской Федерации.

- Подобные мероприятия позволяют подрастающему поколению осознать значимость данного документа в жизни каждого человека, - отметил папа мальчиков.