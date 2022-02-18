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Общество18 февраля 2022 14:05

Тройняшки Афоничкины из Саранска получили первые паспорта

Торжественное мероприятие в преддверии 23 февраля состоялось сегодня в отделе полиции №3 УМВД России по городскому округу
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Роман, Сергей и Александр Афоничкины получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Документы им вручили начальник отдела полиции №3 УМВД Сергей Калядин и заместитель начальника отдела по вопросам миграции Наталья Челдаева.

Правоохранители поздравили ребят с наступлением важного этапа в их жизни и призвали гордиться тем, что они являются гражданами Российской Федерации.

- Подобные мероприятия позволяют подрастающему поколению осознать значимость данного документа в жизни каждого человека, - отметил папа мальчиков.