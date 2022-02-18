Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 13:57

Новый детский сад в поселке Лунино распахнет свои двери 1 марта

Сегодня губернатор Олег Мельниченко посетил учреждение, возведенное в рамках реализации национального проекта «Демография»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В новом детском саду-яслях смогут заниматься 50 малышей от полутора до трех лет. В учреждении будут работать семь воспитателей, а также музыкальный работник и логопед. Здание оснащено кнопкой экстренного вызова полиции.

Согласно графику, учреждение должно начать работу 1 марта. Губернатор Олег Мельниченко поручил уложиться с этот срок.

- Открытие этого сада поможет решить проблему очередности в ясли. В дальнейшем она сможет возникнуть лишь в случае скачка рождаемости. Но тогда мы готовы построить еще один сад, - отметил глава региона.

Кроме того, Олег Мельниченко распорядился подготовить проектно-сметную документацию на ремонт первого корпуса детского сада комбинированного вида №3 в рабочем поселке.