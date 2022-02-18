Новый детский сад в поселке Лунино распахнет свои двери 1 марта

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В новом детском саду-яслях смогут заниматься 50 малышей от полутора до трех лет. В учреждении будут работать семь воспитателей, а также музыкальный работник и логопед. Здание оснащено кнопкой экстренного вызова полиции.

Согласно графику, учреждение должно начать работу 1 марта. Губернатор Олег Мельниченко поручил уложиться с этот срок.

- Открытие этого сада поможет решить проблему очередности в ясли. В дальнейшем она сможет возникнуть лишь в случае скачка рождаемости. Но тогда мы готовы построить еще один сад, - отметил глава региона.

Кроме того, Олег Мельниченко распорядился подготовить проектно-сметную документацию на ремонт первого корпуса детского сада комбинированного вида №3 в рабочем поселке.