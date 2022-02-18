УФНС по Пензенской области уведомляет о порядке выдачи КЭП

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует, в связи с принятыми в отдельных налоговых органах региона ограничительными мерами по приему и обслуживанию налогоплательщиков, услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП) предоставляется без ограничений в штатном режиме, как по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию», так и без предварительной записи на приём в инспекцию.

Дополнительно сообщаем, что получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - ЭП) могут индивидуальные предприниматели, нотариусы и юридические лица (лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юридического лица). Для этого необходимо лично обратиться в любой налоговый орган, вне зависимости от постановки на учет, предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт, СНИЛС, ключевой носитель информации и документацию на него (сертификат соответствия).

Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени организации и индивидуальные предприниматели могут подготовить и направить заявление на выпуск КЭП через сервис «Личный кабинет для физических лиц» (Жизненные ситуации – Нужна квалифицированная электронная подпись).

Квалифицированный сертификат ключа ЭП записывается на сертифицированный носитель ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие.

Выдаваемая налоговым органом КЭП является легитимной и может применяться для юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Более подробная информация о порядке получения КЭП размещена на сайте ФНС России в разделе «Удостоверяющий центр ФНС России».