Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 6:07

Сотрудниками УФСБ РФ по РМ по подозрению в получении взятки задержан майор полиции

В феврале текущего года в виде взятки сотрудник УНК МВД по РМ получил мобильный телефон стоимостью 85 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, за указанное вознаграждение он обещал двум потребителям наркотических средств не проводить в отношении них оперативно-розыскные мероприятия для привлечения к уголовной ответственности.

Судом удовлетворено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщили в МВД по РМ, в случае подтверждения вины сотрудника он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством, и уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам"

Расследование уголовного дела продолжается.