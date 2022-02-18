Сотрудниками УФСБ РФ по РМ по подозрению в получении взятки задержан майор полиции

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ
По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, за указанное вознаграждение он обещал двум потребителям наркотических средств не проводить в отношении них оперативно-розыскные мероприятия для привлечения к уголовной ответственности.
Судом удовлетворено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.
Как сообщили в МВД по РМ, в случае подтверждения вины сотрудника он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством, и уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам"
Расследование уголовного дела продолжается.