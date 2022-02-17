В Саранске следователи пробуют установить мошенников, кому женщина перечислила четыре миллиона рублей

Через несколько дней представившийся ей по телефону полицейским мужчина сообщил о попытках хищения сбережений с ее счета и посоветовал следовать инструкциям специалиста банка.

Позвонивший позднее лжесотрудник банка обратился к женщине по имени и отчеству. Он полностью владел информацией о том, когда, в какой банк и какую сумму женщина внесла на счет.

Злоумышленник посоветовал перечислить деньги на так называемые страховые банковские ячейки, что и было сделано.

По факту мошенничества следственным отделом ОП№3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.