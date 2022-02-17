Пензенская область вошла в число лучших регионов по жилищному строительству

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На совместном заседании Коллегии Минстроя, ЖКХ и комиссии Госсовета РФ в четверг, 17 февраля вице-премьер РФ напомнил о поставленных Президентом стратегических задачах и национальных целях, которые необходимо достигнуть к 2024 и 2030 годам.

«Это улучшение жилищных условий граждан – не менее 5 млн семей ежегодно на постоянной основе. Ввод жилья – до 120 млн квадратных метров в год.

Замглавы российского кабинета министров поблагодарил руководителей субъектов РФ, отличившихся высокими показателями в сфере жилищного строительства.

По словам Марата Хуснуллина, за три года высокие результаты показывают такие регионы, как Сахалинская, Калининградская, Ленинградская области, Краснодарский край, Пензенская и Липецкая области, а также Адыгея, Хакасия, Чеченская республика и ещё несколько субъектов.

Комментируя рассматриваемые темы, Олег Мельниченко подтвердил, что наш регион занимает лидирующие позиции в рейтингах субъектов РФ:1 место среди регионов ПФО и 14 - в России по жилищной обеспеченности населения.

Правительством России разработан комплекс мер по опережающему развитию инфраструктуры субъектов, так называемое «инфраструктурное меню».

Пензенская область рассчитывает принять активное участие в реализации его мероприятий - строительство автотранспортных и жилищно-коммунальных объектов для динамично развивающихся территорий.