В пензенской мэрии обсудили подготовку к паводку

Как рассказал начальник Управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов, в городе уже организована работа гидрологических постов: уровень воды фиксируется дважды в сутки.

В ближайшее время планируется закупить раскладушки, постельные принадлежности и другое для пунктов временного размещения граждан, попавших в зону затопления. Также будут приобретены лодка и водооткачивающая техника. Жителям улиц, которые могут пострадать от паводка, расскажут о правилах поведения во время половодья, а также о страховании имущества.

Мэр Пензы Александр Басенко поручил вывезти снег с мест возможных подтоплений.

- Важно, чтобы и предприятия убирали его с прилегающих территорий, а не просто перекладывали на муниципальную землю, - констатировал глава городской администрации.

Сотрудники МУП «Пензадормост» сейчас занимаются прочисткой ливневых канализаций на улицах Краснова, Чаадаева, Строителей. В планах – улицы Демьяна Бедного, Луговая, Софьи Перовской и другие участки.